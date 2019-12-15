القاضية غادة عون توقف الناشط ربيع الزين بجرم التعرض للقضاء

اتخذت القاضية غادة عون، بحسب ما ذكرت قناة الـ"otv"، قراراً بتوقيف الناشط ربيع الزين بعد التحقيق معه، وهو كان سيق الى مفرزة بعبدا للتحقيق معه بعد الإخبار الذي تقدّم به المحاميان وسام المذبوح وأشرف الموسوي بجرم التعرض الى القضاء والنيل من سمعته.
وكانت الشرطة القضائية أوقفت الزين في منزله في منطقة الزلقا وإقتادته الى التحقيق.
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