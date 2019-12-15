شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن : مصر قادرة بشبابها وقائدها ومؤسساتها على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن إن منتدى شباب العالم هذا العام يعتبر نسخة مكملة لمنتدى شباب العالم العام الماضي ويمثل رسالة أمل وتفاؤل لكل شباب العالم ويصنع القوى الناعمة المؤثرة فى العالم من خلال هؤلاء الشباب وهو رسالة سلام ومحبة من ارض الكنانة ويؤكد للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، و أنها تحيا بشبابها الواعد مؤكدًا أن هذه المؤتمرات هى فرصة للحوار الجاد والمباشر للشباب مع صناع القرار والمسؤولين حول العالم

وأضاف الهريدى ، أن الشباب المصريين خلال حضورهم فعاليات منتدى الشباب في شرم الشيخ يحتكون بنظرائهم في مختلف الدول المشاركة، مما يصب في مصلحة هؤلاء الشباب من خلال اكتسابهم خبرات ممتازة ويسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، وترسيخ مبادئ العيش المشترك، مشيرا إلى أن شباب مصر الواعد أكد للعالم كله قدرته على الإبداع والابتكار خلال جميع المؤتمرات الشبابية السابقة، وأنه قادر على التعاون والتنسيق والتكامل مع شباب العالم لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه الشباب على مستوى العالم مؤكدا أن المؤتمرات الشبابية أكسبت شباب مصر والعالم خبرات متعددة خاصة فى تولى المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة

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وقال الهريدى ، أن مصر قادرة بشبابها وقائدها وجميع مؤسساتها على مواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وخلق مستقبل أفضل للأمة المصرية العظيمة، مضيفا أن الرئيس السيسى أول قائد مصرى يعطى الفرصة لإعداد وتمكين شباب مصر الواعد لاعتلاء منصات المؤتمرات الشبابية المصرية والعالمية ليبدع ويؤكد للرأى العام المصرى والعالمى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية أن مصر دولة شابة بشبابها ولديها القدرة والكفاءة على تخطى جميع التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية