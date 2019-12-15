صور.. هذا الإصدار اهتم به الرئيس خلال جولته فى أروقة منتدى شباب العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال عبد الجواد مستشار السياسات للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى اهتمامه وإعجابه بإصدار المركز الخاص بحقوق الإنسان، والذى أصدره المركز تحت عنوان (حقوق الإنسان.. السبيل إلى مكافحة الإرهاب). ويتضمن الإصدار 7 فصول فى 32 صفحة، الاول يتحدث عن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب، والثانى عن تهديد الإرهاب لحقوق الإنسان فى مصر والعالم. ويتحدث الفصل الثالث عن سيناء بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والرابع عن حقوق الإنسان فى مصر كترجمة عملية للإرادة السياسية. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فى أروقة المنتدى، حيث زار الجناح الخاص بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل حول دور المركز . Advertisements

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