شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فضائح قطر.. مخدرات وتحرش وتحريض على القتل تطال الأسرة الحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف سلسلة فضائح قطر ونظامها الحاكم، والتى تنوعت ما بين فضائح جنسية ودعم للإرهاب والتحريض على القتل والعنف فى مختلف دول العالم.

ورصد التقرير السجل الحافل لتنظيم الحمدين وفضائحه فى العالم، والتى كان أبرزها قضية الأخ غير الشقيق لتميم بن حمد، وجرائمه فى اختطاف وقتل وتعاطى المخدرات وجلب فتيات الليل فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى يحاكم عليها غيابيا هناك، لم تكن هى الأولى من نوعها، بل وصلت الفضائح الأخلاقية أيضا فى لندن، ولاحقت مسئولى الدوحة هناك، حيث اتهمت موظفة سابقة فى السفارة القطرية فى لندن، دبلوماسيين قطريين بالتحرش بها هى وابنتها، وظلت القضية وصمة عار تلاحق نظام فى لندن.

وأكد التقرير، أنه ضمن فضائح نظام تميم فى العالم، حيث رفع موظف سابق فى السفارة القطرية فى بريطانيا، يتهم فيها دبلوماسيين قطريين بإساءة المعاملة معه، وأنصفه القضاء البريطانى، ومنح له حقوقه، وأدان المسئولين القطريين، ولفت التقرير أن النظام القطرى، لم يعد يدعم الإرهاب فقط، بل أصبحت التهم المخجلة والفضائح الأخلاقية وثيقة به أينما حل فى العالم.

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