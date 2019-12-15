شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: الرئيس أوصانا بزيادة إنتاج الأبحاث والدراسات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المستشار الأكاديمى للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصى قيادات المركز خلال لقاءه معهم اليوم بضرورة زيادة إنتاج الأبحاث والدراسات التى تخص ملفات الأمن القومى المصرى والتغيرات فى العالم.

وقال سعيد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الرئيس السيسى قارىء ومطلع جيد على كافة إصدارات المركز، ويدرك جيدا أهميتها كجزء من القوى الناعمة لمصر، موضحا أنه تحدث معهم عن أهم الملفات التى يعمل عليها المركز خلال الفترة الحالية.

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وقال المستشار الأكاديمى للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لهم العديد من الاصدارات المشاركين بها فى منتدى شباب العالم هذا العام وتناقش الكثير من الملفات الهامة وتقدم معلومات وأبحاث وتحليلات قوية وموثقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار المعرض الخاص بالمركز اليوم خلال جولته بأروقة قاعات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ.