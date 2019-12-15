رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال كلية اللغة العربية في االبحيرة بـ"اعتماد الجودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، حفل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، في إيتاي البارود بمناسبة حصولها على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.

وأثنى فضيلة المفتي على دور كلية اللغة العربية، وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية محددة لمواكبة علوم الدين والتشريع للعصر وكذلك أهمية تطوير التعليم العالي.

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وأكد المفتي أن الدين الإسلامي هو أول من اهتم بالجودة وإتقان العمل، كما أشاد بالجهد المبذول والمتواصل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والإداريين للوصول إلى هذا الإنجاز والذي يأتي تحقيقًا لرسالة الجامعة ورؤيتها نحو التطوير، كما يأتي اعترافًا من الهيئة القومية لضمان الجودة بكفاءة البرامج العلمية التي تقدمها الكلية لطلابها وأنهم يستطيعون المنافسة محليًا وعربيًا وعالميًا في مجالات تخصصاتهم العلمية.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ في كلمتها إن احتفالية اليوم، تعد يومًا تاريخيًا، والهدف ليس الحصول على الاعتماد ولكن أن ينعكس ذلك على العمل وتطبيق المفهوم الشامل للجودة والوصول لمعيار أداء نستطيع أن نقيس به أنفسنا.

الجدير بالذكر أن كلية اللغة العربية بإيتاي البارود تعد الوحيدة بالإقليم المتخصصة في دراسة اللغة العربية، وأنشأت عام ١٤٠٢هـ - ١٩٨١م، وتضم مركزًا للتدريب اللغوي لراغبي دراسة اللغة العربية من خارج الجامعة ومتحفًا لقسم التاريخ والحضارة ومسرحًا تُعرض عليه أعمال مسرحية لتسهيل المناهج علي الطلاب.