محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.
وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي قناة السويس والعربي الأفريقي إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
وتراجع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.09 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.19 جنيه.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار كريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جديد.. أسعار الدولار تنخفض في 6 بنوك بنهاية تعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.