بالصور.. تركيب "مطبات بلاستيكية" لمنع الحوادث على طريق السادات في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد المهندس محمد فتحي مدير عام الطرق في أسوان، أن العمل بدأ اليوم الأحد، في تركيب المطبات البلاستيكية على طريق السادات، خاصة النقاط الواقعة أمام المدارس والمستشفيات والمفارق.

وأوضح أن تركيب المطبات يستمر على مدار الأيام المقبلة في طرق السادات والخزان والمطار، ليكون ذلك متواكباً مع التطوير الجاري لرفع كفاءة طريق كيما.

وأضاف "فتحي" أن تركيب المطبات البلاستيكية جاء حفاظاً على حياة المواطنين وضبط الحركة المرورية واستجابة لمطالب أهالي مدينة أسوان من أجل التهدئة المطلوبة في سرعة السيارات والمركبات المتحركة وخاصة في المناطق التي تشهد كثافات عالية من طلاب المدارس وكبار السن والسيدات.