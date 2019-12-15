إعفاء المتعثرين في القطاع السياحي بجنوب سيناء من "الفوائد المهمشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وافق على إعفاء المتعثرين في القطاع السياحي قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، كما وافق علي زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي، للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية لتنتهي في 31 من شهر ديسمبر عام 2020.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن محافظ البنك المركزي وافق أيضًا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع ممثلي القطاع المصرفي بشرم الشيخ على إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن هذه الموافقات جاءت تنفيذًا، لتوجيهات القيادة السياسية بهدف مساندة صناعة السياحة لما تحققه من دخل قومي مع توفير فرص عمل لآلاف المصريين.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي، والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي للقطاع.