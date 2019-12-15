استبعد رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المستشارين المغربيين أي تغيير في سياسة المغرب تجاه اسرائيل، إلا أنهما أكدا على مواصلة زيارة الإسرائيليين إلى المغرب.
وقال كل من حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي وعبد الصمد قيوح النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين فيالمغرب لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، خلال زيارتهما لباريس هذه الأيام: "من غير المتوقع أي تطوير للعلاقات المغربية مع إسرائيل في الفترة الظاهرة في الأفق".
وقال قيوح إن "الموقف الرسمي لمملكة المغرب يبقى على حاله. لا
من ناحيته، قال المالكي إن ما نشر حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المغرب ولقاء الملك محمد السادس، لا يتعدى كونه "شائعات إعلامية"، وأنه حسب ما يعرف، فإنه "لا جديد في هذا الأمر".
إلا أن المسؤولين أكدا على أن "الإسرائيليين مدعوون لمواصلة زياراتهم للمغرب حيث يتم استقبالهم بترحاب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإشاعات.. المغرب يؤكد عدم تطور العلاقات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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