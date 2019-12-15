مصر توقع علي خطاب نوايا بشأن التعاون مع الفاو

وقَّع وزير الخارجية سامح شكري على خطاب نوايا بشأن التعاون لتعزيز تمكين المرأة والشباب مع الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء شكري مع دونيو على هامش النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019. دونيو على هامش النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

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