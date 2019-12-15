ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في شمال شرق الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف التي وقعت بولاية آسام بشمال شرق الهند، خلال احتجاجات على تشريع يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من البلدان المجاورة، إلى 4 قتلى.
اليوم الأحد أن 27 شخصا أصيبوا بطلقات نارية خلال المظاهرات التي اندلعت منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما فرضت السلطات الهندية حظر التجوال في عدة مناطق بولاية آسام، وقامت بنشر قوات الجيش في الشوارع لتعزيز قوات الشرطة في المناطق التي تشهد أعمال عنف، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية
من جانبه، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى التحلي بالهدوء، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوقهم وهوياتهم وثقافتهم.
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