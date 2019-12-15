بوتين يصدر مرسومًا يخص 19 إقليمًا روسيًا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون فيدرالي يقضي بتطبيق "التجربة الضريبية" في 19 إقليمًا إضافيًا، التي تسمح لممارسي الأعمال الحرة بدفع ضرائبهم بأنفسهم وفق نظام مسهل.

وبحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، ينص القانون على انضمام إلى نظام

التجربة الضريبية كل من مدينة بطرسبورغ، ومقاطعات فورونيج، وفولغوغراد، ولينينغراد، ونيجني نوفغورود، ونوفوسيبيرسك، وسفيردلوفسك، وتيومين، وتشيليابينسك، وأومسك، وسامارا، وسخالين، وسفيردلوفسك، وروستوف، وكراسنويارسك، وبيرم. بالإضافة إلى مقاطعات الحكم الذاتي خانتي - مانسي، ويامالو-نينيتسك، ويوغرا، وكذلك جمهورية باشقورتوستان، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وفي وقت سابق أعدت الحكومة الروسية برنامجًا يهدف إلى استعادة النمو الديموغرافي للبلاد بحلول عام 2023-2024، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي في خطاب ألقاه في 20 فبراير، عن أهمية الحفاظ على الأسر وتأمين الدعم الكامل.