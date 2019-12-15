الصين تؤكد أهمية تعزيز الثقة السياسية والتنمية المستدامة مع بريطانيا

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) "لي كه تشيانغ" أهمية تعزيز الثقة السياسية المشتركة بين بلاده وبريطانيا، إلى جانب توسيع التعاون العملي ودفع التنمية المستدامة والسليمة للعلاقات الثنائية.



قال تشيانغ - في رسالة إلى "بوريس جونسون" لتهنئته بانتخابه لمنصب رئيس وزراء بريطانيا

نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأحد/ - إن العلاقات الصينية البريطانية حافظت على زخم التنمية بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية وتمتعت التبادلات والتعاون الثنائيين في مجالات مختلفة بإمكانات هائلة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف أن الصين وبريطانيا عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، واقتصادان كبيران في العالم وتحمل علاقتهما أهمية عالمية، وأنه يأمل أن يدفع الجانبان التنمية المستدامة والسليمة للعلاقات الصينية البريطانية على أساس الاحترام المتبادل؛ من أجل تحقيق إسهامات أعظم في حماية السلام والاستقرار العالميين ودعم مزيد من التنمية متعددة الأطراف واقتصاد عالمي مفتوح.

