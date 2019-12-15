هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حزب الله ولبنان بدفع ثمن باهظ للغاية إذا تجرأ الحزب على مهاجمة إسرائيل.
وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية: "سمعنا قبل عدة أيام مسؤولا كبيرافي الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بأن إيران ستدمر تل أبيب، وبهذا هو كشف حقيقة بسيطة مفادها أن حزب الله هو مجرد أداة إيرانية تعمل من لبنان ضد إسرائيل"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وأضاف: "رغم قيام نصر الله على الفور بنفي تصريحات المسؤول الإيراني، أود أن أوضح بأنه لو تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فهذه المنظمة وللدولة اللبنانية التي تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات علينا ستدفعان ثمنا باهظا للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يهدد لبنان بـ"دفع ثمن باهظ" حال هجوم "حزب الله" على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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