مخطط استيطاني إسرائيلي جديد شمال الضفة

تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على عشرات الدونمات الزراعية جنوب مدينة قلقيلية وفق مخطط استيطاني جديد.

وقال محمد أبو الشيخ مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية شمال الضفة إن الاحتلال أعلن عن إيداع مخطط تنظيمي جديد لصالح توسعة الشارع الاستيطاني رقم "55" قرب مستوطنة "الفي منشيه" جنوب مدينة قلقيلية يهدد بالاستيلاء على عشرات الدونمات من المشاتل الزراعية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.

على صعيد متصل اعتقل حرس الحدود الإسرائيلي على حاجز "ميتار" 171 عاملاً فلسطينياً بحجة الدخول إلى إسرائيل بدون تصاريح.

وذكرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أنه تم استجواب العمال وتبين أن غالبيتهم من الخليل والقرى المحيطة بها و تم إعادتهم إلى الضفة عدا اثنين تم نقلهما للتحقيق.

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