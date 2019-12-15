غوتيريش يعبر عن "خيبة أمله" إزاء نتائج مؤتمر المناخ

عبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، عن "خيبة أمله" إزاء نتائج قمة المناخ الدولية في مدريد، ووصفها بأنها فرصة ضائعة لمعالجة أزمة الاحتباس الحراري.
وأصدر غوتيريش بياناً مع اختتام القمة اجتماعها الماراتوني أعرب فيه عن "الحاجة الملحة" لقطع التزامات جديدة لخفض انبعاثات الكربون، وقال "أشعر بخيبة أمل من نتائج القمة.. فقد ضيّع المجتمع الدولي فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح للتخفيف من أزمة المناخ والتكيف معها وتوفير التمويل اللازم لذلك".
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