السيسي يطالب بموقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الشباب العربي أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، مطالباً بموقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب.

وقال السيسي ، خلال مداخلة له، اليوم الأحد، فى جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ وبثها التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني :"لو تركنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا بمفردها أمام الإرهاب سيحدث نزوح جماعي وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية وإنشاء ما يسمي بدولة الإرهاب".

وأضاف : "لابد أن يكون لنا موقف حازم مع الدول الداعمة للارهاب، ولابد أن نتكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب كظاهرة تنمو ولاتقل، لقد حذرت من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمها الإرهابية في سوريا".

وأكد أن الإرهاب صناعة شيطانية ويكون غطاء للعديد من الأهداف التى تسعى بعض الدول لتحقيقها ، مشدداً على ضرورة أن يعلم الشباب أن الإرهاب أداة استخدمت لتحقيق أهداف سياسية، وأن مصر عانت من استخدام الإرهاب من خمسينات القرن الماضي.

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وشدد السيسي على ضرورة تطوير منظومة إصلاح الأمم المتحدة لمواكبة تطورات الأحداث الجارية.

وانطلقت فعاليات منتدى الشباب في شرم الشيخ أمس السبت .

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