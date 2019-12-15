كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتوعد بالتصدي لـ "حزب الله" اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف نتنياهو، "ندخل في حملة انتخابية ثالثة غير ضرورية فرضت على الدولة، لكن نؤكد أن الحكومة تواصل العمل بنشاط في جميع المجالات المهمة، وأولا وقبل كل شيء في المسائل الأمنية".
وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد تهديد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني باستخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد "إسرائيل"، في حال شنت إسرائيل هجوماً ضد أهداف إيرانية.
ويثير التدخل الإيراني في لبنان، وسيطرة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية، فضلاً عن ارتهان الحزب للأجندة الإيرانية في المنطقة، معارضة واسعة من قبل أوساط سياسية لبنانية مختلفة، فيما تستغل إيران لبنان كقاعدة عسكرية لها، وتلوح بشن هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً منها، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية.