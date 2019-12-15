كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتوعد بالتصدي لـ "حزب الله" اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالتصدي للبنان حال تجرأ حزب الله وشن أي هجوم ضد إسرائيل، في أعقاب تهديدات متكررة من مسؤولين إيرانيين بالمساس بأمن إسرائيل.

وقال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إن " إذا تجرأ حزب الله على مهاجمة "إسرائيل"، فإن المنظمة ودولة لبنان التي تسمح بهجمات من أراضيها ضدنا سيدفعون ثمناً باهظاً".

وأضاف نتنياهو، "ندخل في حملة انتخابية ثالثة غير ضرورية فرضت على الدولة، لكن نؤكد أن الحكومة تواصل العمل بنشاط في جميع المجالات المهمة، وأولا وقبل كل شيء في المسائل الأمنية".

وجاءت تصريحات نتنياهو، بعد تهديد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني باستخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد "إسرائيل"، في حال شنت إسرائيل هجوماً ضد أهداف إيرانية.