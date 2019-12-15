كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في مركز هونج كونج مع وجود "لام" في بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين للحكومة في مراكز التسوق في جميع أنحاء هونج كونج، اليوم الأحد، وسط مشاجرات متفرقة مع شرطة مكافحة الشغب، مع الرئيس التنفيذي كاري لام في زيارة إلى بكين.

وفي موسم الذروة للتسوق قبل عيد الميلاد، خرجت مجموعات من المتظاهرين الملثمين، يرتدون ملابس سوداء، في مسيرات في مراكز تجارية يرددون فيها شعارات من بينها "الكفاح من أجل الحرية" و"أعد العدالة لنا".

وفي مركز تيلفورد بلازا في خليج كولون، اندلعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب، الذين استخدموا رذاذ الفلفل على الحشود وصارعوا عدة أشخاص على الأرض قبل نقلهم.

وفي شطين، أطلقت الشرطة علبة غاز مسيل للدموع خارج مركز نيو تاون بلازا، وأخذت العديد من الأشخاص، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، بعد إغلاق بعض المداخل والممرات وتحطيم الألواح الزجاجية ورش الكتابة على الجدران.

وقالت الشرطة في بيان، إن بعض المتاجر تضررت وأنه تم تفجير قنبلة دخان، كما أغلقت العديد من المتاجر في وقت مبكر.

كما عانت هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود منذ يونيو، حيث تشكل الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحديا للشعبوية للزعيم الصيني شي جين بينغ، مما يعقد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في وقت يشهد توترات متزايدة بما في ذلك التجارة.

وانتقد المتظاهرون ما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وقالوا أيضًا، إنهم يردون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

كما اجتذبت يوم الأحد الماضي، مسيرة احتجاج حوالي 800000 شخص، حسب المنظمين، مما يشير إلى أن الحركة لا تزال تحظى بدعم شعبي كبير.

وفي جزيرة هونج كونج، تجمع عدة مئات من الأشخاص، والعديد من الأخصائيين الاجتماعيين، بسلام لتكرار المطالب التي تشمل الديمقراطية الكاملة والتحقيق المستقل في مزاعم وحشية الشرطة.

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ودعا البعض إلى مزيد من الإضرابات، بينما جلس آخرون على الطاولات لكتابة بطاقات عيد الميلاد لأولئك الذين سجنوا.

وقال تشان، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي يدرس ليصبح عاملًا اجتماعيًا: "أحد أهدافنا هو الدفاع عن العدالة الاجتماعية، لقد جربنا كل التدابير للتعبير عن أصواتنا... لكن الحكومة لا تزال لا تستمع، نحن لم نمارس ما يكفي من الضغط.

وبشكل منفصل، استقطب تجمع مؤيد للحكومة أكثر من ألف شخص في الجوار.

وقال لي مان كان، المحامي البالغ من العمر 54 عامًا: "لا ندعم أي عنف في هونغ كونغ".

ومن المقرر أن تلتقي زعيمة هونج كونج كاري لام في بكين، بالرئيس الصيني "شي" يوم الاثنين الماضي.

وقال بعض المراقبين، إن الزيارة قد تسفر عن توجيهات جديدة بما في ذلك تعديل وزاري محتمل للمسؤولين المحليين الرئيسيين.

ومع ذلك، يبدو أن لام قللت من أهمية ذلك قبل مغادرتها، قائلة، إن المهمة الأولى كانت الحد من العنف واستعادة النظام.

كما خططت الحكومة أيضًا لمزيد من الحوار العام من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن جلسة ثانية مقررة مع كبار المسؤولين في محاولة لتضييق الخلافات.

وعلى الرغم من المزاج العام الحموي، تؤكد الصين أنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تمنح هونج كونج استقلالًا وتقول إنها تدعم بالكامل لام.