كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. تعليق الدراسة في إيران بسبب تلوث الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن الحكومة الإيرانية، علقت الدراسة في معظم أنحاء العاصمة طهران، غدا الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بسبب التلوث الحاد في الهواء.

وقررت الحكومة الإيرانية، إغلاق جميع المدارس في كل محافظة طهران، عدا مدينتي دماوند، فيروز كوه، غدًا".

وبحسب وكالة فارس، سيتم وقف جميع أعمال التنقيب، وحركة عربات النقل"، وتخفيض أسعار تعريفة المترو والشاحنات إلى النصف.

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وتعقد اللجنة الطوارئ المعنية بتلوث الهواء في طهران، اجتماعًا لاتخاذ قرارات في ضوء الأوضاع الجوية غير المستقرة، والتي تستمر حتى غدا الإثنين.

وكان قد تم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وتأجيل المسابقات الرياضية في العاصمة طهران، وعدد من المدن الصناعية الكبرى، في 30 من الشهر الماضي، بسبب تلوث الهواء، والذي يعد سببا لوفاة نحو 30 ألف وفاة سنويا في مدن إيرانية، بحسب وسائل إعلام محلية.