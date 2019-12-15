كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللبنانيون يحرقون مكاتب الأحزاب الحاكمة بعد ليلة دامية من الاشتباكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الحكومية، أن المهاجمين في شمال لبنان أشعلوا النار في مكاتب حزبين سياسيين رئيسيين اليوم الأحد، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

وجاءت الهجمات بعد ساعات فقط من اهتزاز العاصمة بيروت بأعمال القمع الحكومية العنيفة ضد المتظاهرين منذ بدء المظاهرات في جميع أنحاء البلاد قبل شهرين، حيث أطلقت قوات الأمن اللبنانية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه طوال الليل لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة من وسط المدينة - مركز حركة الاحتجاج في بيروت - وحول البرلمان.

أسفرت المواجهات التي وقعت خلال الليل في بيروت عن إصابة أكثر من 130 شخصًا، وفقًا للصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني.

في منطقة عكار الشمالية، اليوم الأحد، كسر المهاجمون النوافذ وأحرقوا المكتب المحلي لحزب رئيس الوزراء سعد الحريري السياسي المستقيل في بلدة خربة الجندي.

في هجوم منفصل في منطقة عكار، اقتحم المهاجمون المكتب المحلي لأكبر حزب في البرلمان، المنتسب إلى الرئيس ميشيل عون برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل. وقال حزبهم إن محتويات المكتب قد تحطمت وأحرقت.

يواجه لبنان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، ويتهم المحتجون الطبقة السياسية الحاكمة القائمة منذ ثلاثة عقود بسوء الإدارة والفساد.

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ويأتي العنف قبل يوم من إجراء الرئيس محادثات مع الكتل البرلمانية المختلفة لتعيين رئيس وزراء جديد يوم الاثنين.

هذا وقد أمرت وزيرة الداخلية ريا الحسن، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق في الاشتباكات التي قالت إنها أصابت المحتجين وقوات الأمن على حد سواء. وقالت إنها شاهدت المواجهات "بقلق وحزن وصدمة".

ألقت الحسن باللوم على "العملاء" للتحريض على الاحتكاك، ودعت المتظاهرين إلى أن يكونوا حذرين من أولئك الذين يرغبون في استغلال احتجاجاتهم لأسباب سياسية، ولم توضح المزيد من التفاصيل.

بدأت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في 17 أكتوبر، واستقالت الحكومة برئاسة الحريري بعد أسبوعين.

بدأت الأحزاب السياسية في التشاجر منذ ذلك الحين حول شكل الحكومة الجديدة. يريد المتظاهرون حكومة تكنوقراطية غير تابعة لأحزاب سياسية قائمة.