كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش.. #عام_الاستعداد_للخمسين.. احتفالية إماراتية مستحقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الأحد، علي حسابه علي موقعه الرسمى تويتر، عن انطلاق #عام_الاستعداد_للخمسين.

وصرح قرقاش، " #عام_الاستعداد_للخمسين، اختفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة وحدت الإمارات، وصنعت إحدى أنجح تجارب الاستقرار إقليمياً".

وتابع, "سنوية نلج منها إلي المستقبل ومشارعه كالذكاء الاصطناعى والفضاء واقتصاد المعرفة".

واختتم، "موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفة السماء".