بعد ليلة من المفاوضات.. الإعلان عن اتفاق بالحد الأدنى في نهاية “كوب 25”

بعد مفاوضات استمرت، طوال الليلة الماضية، توصل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، إلى اتفاق في الجلسة الختامية.

ووسط انقسام كبير، توصلت الدول المشاركة في المؤتمر، ظهر اليوم، إلى اتفاق بالحد الأدنى، أعلنه في الجلسة العامة الاختتامية.

وحاولت الدول، الموقعة على اتفاق باريس في اختتام قمة الأمم المتحدة للمناخ، اليوم، في مدريد، التوصل إلى توافق يجنبها فشل المؤتمر.

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وفي السياق ذاته، اجتمعت وفود حوالي مائتي بلد في مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب قواعد لاتفاق باريس، الذي أبرم، في عام 2015، بهدف الحد من ارتفاع الحرارة بدرجتين فقط، حيث اقترب المندوبون من اتفاق على قضايا خلافية، بما في ذلك حول مدى طموح كل دولة في خططها الخاصة لمكافحة تغيرات المناخ.

ويرى المراقبون، والمندوبون من دول تواجه كوراث ناجمة عن تبدلات المناخ، أن “مؤتمر الأطراف 25” (كوب25) في مدريد أخفق في تحقيق شعاره “حان وقت التحرك”، وقال موفد غرينادا “سايمن ستيل” لوكالة “فرانس برس”: “أردنا الإبقاء على البنود الواردة في اتفاق باريس، وما نراه في كل مؤتمر للأطراف أنه يبدو فرصة أخرى لتقليصها”.

وكانت دول عدة قد رفضت اقتراح نص، تقدمت به الرئاسة التشيلية، صباح أمس السبت، لأسباب متعارضة في بعض الأحيان، إذ طالب بعضها بمزيد من الجرأة، بينما تريد أخرى الإبطاء في الإجراءات، وقالت “كاترين أبرو” من المنظمة غير الحكومية “كلايميت أكشن نيتوورك” إن الصيغة النهائية، التي عرضتها الرئاسة التشيلية، ليلة السبت/ الأحد “أفضل، لكنها تبقى سيئة”.