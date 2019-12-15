“البسيج” يجنب المغرب عملية انتحارية جديدة..متطرف في مكناس خطط لها

جنبت عملية أمنية جديدة، اليوم الأحد، المغرب، عملية انتحارية كان متطرفا بصدد التخطيط لتنفيذها.
وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأحد، عن توقيفه لمتطرف جديد موالي لجماعة “داعش”.
وقال مكتب عبد الحق الخيام، اليوم الأحد، إنه أوقف متطرفا بمكناس موالي لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأوضح مكتب الخيام، أن الموقوف الجديد، كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية.
وحسب ذات المصدر، فقد أظهرت التحريات الأمنية ضلوع المشتبه فيه في ترويج للفكر المتطرف ل “داعش” بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات.
وأفاد البحث، أن المعني بالأمر كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة، كما أسفرت العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وكذا مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات.
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