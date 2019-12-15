هالاند يختار وجهته المقبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، إيرلينغ هالاند، اختار وجهته القادمة، في ظل اهتمام عدة فرق بارزة بالتعاقد معه.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن هالاند أبلغ مواطنه أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه يرغب في الانضمام إلى الشياطين الحمر.

وأضافت أن مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، يُفضل نقل موكله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، إلا أن سولسكاير يضغط بقوة من أجل ضم مواطنه.

وكانت تقارير صحفية قالت إن بوروسيا دورتموند ولايبزيج أجريا محادثات من أجل ضم هالاند، إلا أن مدرب اليونايتد سافر إلى سالزبورغ يوم الجمعة الماضي للتفاوض مع النادي واللاعب وتأمين عملية ضمه للشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

ويبحث اليونايتد عن التعاقد مع مهاجم جديد بالفترة المقبلة، بعدما فرط في روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز لإنتر ميلان في الصيف الماضي، فيما فشل في ضم ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس.