مدرب ليفربول: لن أحتفل بالأهداف مرة أخرى!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن تقنية الفيديو "الفار" غيرت كثيرا من سلوكه على خط الملعب، خلال المباراة التي فاز بها على واتفورد بهدفين نظيفين.
وخلال مجريات الشوط الثاني وأثناء تقدم ليفربول بهدف دون رد، سجل الريدز الهدف الثاني بعد رأسية من ساديو ماني، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ليقرر كلوب عدم الاحتفال بالأهداف مجددًا، تحسبًا لإلغائها.
وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": "لم تكن لدي أي فكرة أن ذلك الهدف تسلل، كي أكون أمينا، لن أحتفل بالأهداف مرة أخرى، فعلي الانتظار حتى يأتي شخص ما ويؤكد على صحة الهدف".
وأضاف "ظننت أن هناك تمريرة ما قبل الهدف وصلت إلى لاعب في وضع تسلل، وماني هو من كان متسللًا، لم أتمكن من رؤية ذلك".
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