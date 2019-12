مغردون يسخرون من "إنجليزية" السيسي في "مؤتمر الشباب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم #مؤتمر_الشباب: "يا حزن الحزن"، أمس السبت، سخريةً من اللغة الإنجليزية التي استخدمها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر "منتدى شباب العالم"، في شرم الشيخ جنوبي سيناء.

وأعلن السيسي مساء السبت، انطلاق "منتدى شباب العالم" المقام بشرم الشيخ، في نسخته الثالثة، في الفترة بين 14 وحتى 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الذي من المقرر أن تُناقش فيه موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ونشر فيديو قصير على "تويتر"، يحيي به السيسي فتى يدعى زين، مستخدما لغة إنجليزية خاطئة، وذلك ما أثار سخرية المغردين من السيسي، يسخرون من تعابيره الإنجليزية غير الصحيحة، إذ قال لزين "أريد مصافحتك"، باللغة الإنجليزية "I want to check hand you" بدلًا من "I want to shake hands with you".



وغرّد حساب "بخ يا حكومة"، منتقدًا الوضع التعليمي السيئ في مصر: "نسبة النجاح في مادة الفيزيا بالثانوية العامة قبل درجات الرأفة 29%، نسبة النجاح في مادة التاريخ قبل درجات الرأفة 33%.نسبة النجاح في اللغة الانجليزية قبل درجات الرأفة 30%، فشل منظومة التعليم تماما في مصر والعجيب مصر بتساعد بعض الدول في كيفية تطوير التعليم في بلادهم #ارحل_يا_سيسي".

وأشار حساب "ذا كينغ"، إلى أن اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، ولا يليق برئيس دولة أن يخطأ بها:" اللغة الإنجليزية رائده في كل دول العالم، والملايين من البشر يتحدثون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، باعتبارها اللغة الأكثر شعبية في العالم يعني إن لم تكن تتكلم اللغة مثلا الروسية ولكني أريد أن أوضح شيء فاللغة الانجليزية تؤدي الغرض لأنها الأكثر شيوعا وشعبية واستخداما هل فهمت يا سيسي؟".

وغرّد محمد زاوار على "تويتر" ، مطالبًا برحيل السيسي : #ارحل يا سيسي يا مشيب اللغة الإنجليزية".

وغرّد أحمد منصور، مقدم برنامج "بلا حدود" و"شاهد على العصر" غلى قناة الجزيرة: "#السيسى حينما يتفلسف ويتحدث الإنجليزية ..جعله الله أضحوكة بين العالمين كلما فتح فمه وتحدث يعمل كارثة؟!".

