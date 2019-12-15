القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون روضة وصف بستان لأطفال عائلة أبو عصا في قرية أم بطين في النقب، جنوبي البلاد، الليلة قبل الماضية.
وقال عدد من الأهالي إن "حرق الروضة والبستان تسبب بإبقاء 58 طفلا في بيوتهم بدون إطار تربوي".
واستنكر المجلس الإقليمي القيصوم إضرام النار في روضة "الزهور" التي يتعلم فيها 28 طفلا وطفلة، وفي بستان "جنة العصافير" الذي يتعلم فيه 30 طفلا وطفلة. ويواصل خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.
يذكر أن رياض الأطفال في أم بطين سبق وأن تعرضت للحرق قبل عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر إحراق روضة وبستان أطفال في أم بطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.