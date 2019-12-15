إحراق روضة وبستان أطفال في أم بطين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون روضة وصف بستان لأطفال عائلة أبو عصا في قرية أم بطين في النقب، جنوبي البلاد، الليلة قبل الماضية.

وقال عدد من الأهالي إن "حرق الروضة والبستان تسبب بإبقاء 58 طفلا في بيوتهم بدون إطار تربوي".

واستنكر المجلس الإقليمي القيصوم إضرام النار في روضة "الزهور" التي يتعلم فيها 28 طفلا وطفلة، وفي بستان "جنة العصافير" الذي يتعلم فيه 30 طفلا وطفلة. ويواصل خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.

يذكر أن رياض الأطفال في أم بطين سبق وأن تعرضت للحرق قبل عدة أشهر.