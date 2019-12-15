النقب: مصرع طفلة سقطت من علو قرب كسيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت طفلة (3 أعوام ونصف) من سكان أحد التجمعات العربية قرب قرية كسيفة في النقب، مصرعها إثر سقوطها من علو بعد ظهر اليوم، الأحد.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن المركز في منطقة النقب تلقى بلاغًا قرابة الساعة 12:22 حول سقوط رضيعة عن ارتفاع على مدخل عراد.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للطفلة المصابة، وفي النهاية اضطر لإقرار وفاتها متأثرة بجراحها بعد أن فشلت كل محاولات إنقاذ حياتها.

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وساد الحزن والأسى بين أقارب الطفلة، في حين فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث المفجع.

وتُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.