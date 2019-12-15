اليمن.. محافظ المهرة يدشن مشروع دعم وتطوير صندوق النظافة

الأحد 15 ديسمبر 2019

دشن محافظ محافظة المهرة ، الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم الأحد، مشروع تطوير صندوق النظافة وتحسين المدينة بإضافة 12 عربة نقل جديدة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وفي التدشين الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، ووكيل أول المحافظة، مختار محمد بن عويض الجعفري ، قال المحافظ باكريت، اليوم "نسلم صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، 12 عربة نظافة جديدة ستوزع لمركز المحافظة وبقية المديريات" .

وأشار إلى أن صندوق النظافة يؤدي دور ومهام كبيرة ويعد الواجهة الأساسية للمحافظة لما يقوم من جهود في نظافة وتحسين وتشجير المدن .. مضيفاً أن هذا الدعم بالتزامن مع الضغط المتزايد على صندوق النظافة جراء التوسع العمراني وتوافد أعداد كبيرة النازحين إلى المحافظة.

Advertisements

من جانبه، قال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، محمد أحمد عوشن، إن الصندوق اليوم يتسلم الدفعة من الأولى من عربات النظافة، وذكر أن الدفعة الثانية ستصل في الفترة القادمة.

وأوضح أن الدفعة الأولى ستوزع على المديريات وستحصل مديرية الغيضة العاصمة على أربع عربات والأخرى على مديريات الأخرى.

حضر التدشين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالديوان، عدنان بادينار، ومدير عام الأشعال العامة والطرق، المهندس خالد أحمد العماد، ومدير المؤسسة العام للطرق والجسور، المهندس، عوض أحمد قويزان، وعدد من المسؤولين.