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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات المشتركة بالساحل الغربي تكرم قوات الأشاوس السودانية والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
كرم قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وعضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قوات الأشاوس السودانية العاملة ضمن التحالف العربي بعد استكمال مهامها في اليمن .
وأكد العميد طارق خلال اللقاء التكريمي بحضور قائد قوات الأشاوس العميد ركن حسين منزول حمدان أزرق، اعتزاز اليمنيين بمساندة الأشقاء العرب في مواجهتهم مع الحلف الإيراني وذراعه الحوثية التي رفضت كل محاولات منعها من إسقاط صنعاء
يذكر ان قوات الأشاوس السودانية استكملت مهمتها العسكرية في اليمن وسلمت مهامها للقوات المشتركة التي استكملت انتشارها على كل جبهات المواجهات مع مليشيا الحوثي
وقال العميد طارق أن القوات المشتركة وهي تودع أشقاءها من السودان الشقيق تؤكد جاهزيتها وإنجاز مهام التدريب البرية
وأشار إلى أن القوات المشتركة ستواصل واجبها الوطني ومحاربة الحوثي حتى استعادة الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء.
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