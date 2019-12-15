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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرأس اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع التنمية الزراعية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع التنمية الزراعية بمديريات حضرموت وسير تنفيذ مشاريع السدود وتشغيل المراكز الاستشارية.
وأكد محافظ حضرموت في الاجتماع على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمشاريع التنمية الزراعية وتطويرها بعد سنوات من الاهمال والتعثر لكثير منها جراء الازمة التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن السلطة المحلية ستعمل مع كافة الجهات المختصة في المجال الزراعي لإحداث تغيير جذري في ملف الزراعة ودعم كافة الجهود التي تبذل في سبيل تطويره والقضاء على الاختلالات التي يعاني منها.
وجرى خلال الاجتماع بحث إعادة العمل في بناء 8 مشاريع للسدود، منها أربعة قد تم اعتمادها بشكل نهائي من قبل الصندوق العربي للتنمية بدولة الكويت وتعثر العمل بها بسبب الأزمة منها سدي تحامين ووادي وجد بمديرية غيل باوزير وسد الخربة في مديرية ارياف المكلا وسد وادي عرف في مديرية الشحر، والموافقة على إنزال اعلان لاختيار مدير فني لها.
كما ناقش الاجتماع البحث عن ممولين لبناء أربعة سدود أخرى في وادي المدحر بمديرية غيل باوزير وسد بدش في مديرية الريدة وقصيعر وسد وادي حمم في مديرية ارياف المكلا وسد وادي المحمديين بمديرية بروم ميفع.
وناقش الاجتماع كذلك خطة العمل والتشغيل لأربعة مراكز إرشادية في مديريات المكلا ودوعن وحجر تم تنفيذها وبنائها بتمويل من قبل الصندوق العربي للتنمية بدولة الكويت.
واختتم اللقاء بإقرار توجيه خطاب لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمديد فترة تنفيذ المشاريع إلى 2023م بعد أن تعثر التنفيذ خلال السنوات الماضية جراء الازمة التي تشهدها البلاد.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع الرئ احمد ناصر الزامكي ووكيل وزارة الزراعة لقطاع التخطيط والمتابعة علي الجنيد ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات امين باقادر ومدير عام الزراعة والأسماك بوزارة التخطيط والتعاون الدولي خالد محمد سعيد ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي ومدير عام مكتب الزراعة والرئ بساحل حضرموت عوض بالكيمان ومدير عام مكتب المالية بساحل حضرموت انور الجعيدي.
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