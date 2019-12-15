قائممقام القائم: عمل المنفذ لا يلبي الطموح بسبب قيود الحكومتين العراقية والسورية

وقال المحلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "منفذ القائم الحدودي مع سوريا يستقبل يوميا من 20 الى 25 شاحنة محملة بالبضائع بالاضافة الى عجلات نقل المسافرين من سوريا الى العراق وبالعكس".

وأوضح، أن "حركة التبادل التجاري والمسافرين عبر المنفذ مازالت لا تلبي مستوى الطموح بسبب القيود المفروضة على التجار والمسافرين من قبل حكومتي البلدين"، لافتا الى أن "من اهم تلك القيود هي مراجعة الذين يرمون السفر من سوريا الى العراق وبالعكس الحصول على الفيزا من سفارة البلدين فقط".



وتابع، أن "الحكومة المحلية طالبت أن تكون الفيزا من المنافذ الحدودية بين البدين على غرار ما تفعله دول الجوار من تسهيل عملية حصول الفيزا من المنفذ لضمان تسريع عملية التبادل التجاري والمسافرين".