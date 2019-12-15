قائممقام القائم: عمل المنفذ لا يلبي الطموح بسبب قيود الحكومتين العراقية والسورية

أكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاحد، أن حركة التبادل التجاري والمسافرين عبر منفذ القائم مازالت لا تلبي مستوى الطموح بسبب القيود المفروضة على التجار والمسافرين من قبل حكومتي العراق وسوريا.
وأوضح، أن "حركة التبادل التجاري والمسافرين عبر المنفذ مازالت لا تلبي مستوى الطموح بسبب القيود المفروضة على التجار والمسافرين من قبل حكومتي البلدين"، لافتا الى أن "من اهم تلك القيود هي مراجعة الذين يرمون السفر من سوريا الى العراق وبالعكس الحصول على الفيزا من سفارة البلدين فقط".
وتابع، أن "الحكومة المحلية طالبت أن تكون الفيزا من المنافذ الحدودية بين البدين على غرار ما تفعله دول الجوار من تسهيل عملية حصول الفيزا من المنفذ لضمان تسريع عملية التبادل التجاري والمسافرين".
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