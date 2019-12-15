وزير الثقافة يعلن إطلاق 35 مليار دينار لعدة مشاريع

أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الأحد، عن إطلاق 35 مليار دينار لمشروع "سامراء عاصمة العراق التأريخية" وعدة مشاريع في محافظتي ذي قار والمثنى.
وأضاف أن "وزارة المالية وافقت على صرف مبلغ عشرين مليار دينار لبدء مشاريع البنى التحتية في مدينة سامراء الاسلامية، بوصفها عاصمة العراق التاريخية"، مبيناً ان "المشاريع ستشمل المدينة الحديثة لتأهيلها سياحياً".
وأوضح الحمداني، أن "إطلاق هذه المشاريع سيكون ضمن موازنة محافظة صلاح الدين وبأشرافٍ من الوزارة عبر هيأة الآثار والسياحة ضمن لجنة تضم الاوقاف برئاسة جامعة سامراء"، مضيفاً ان "لجنةً خاصةً من مجلس النواب ستشرف أيضاً على الأعمال".
وأكد أن "الوزارة تسعى لخلق فرص عمل جديدة بعد تأهيل المدن التأريخية والمواقع الآثارية والمتاحف لاستقبال السائحين والتعريف بالحضارات العراقية".
ولفت وزير الثقافة، إلى "موافقة وزارة المالية على إطلاق مبلغ 15 مليار دينار للبدء بمشاريع سياحية في أهوار مدينة أور بمحافظة ذي قار ومدينة الوركاء في محافظة المثنى".
وأوضح الحمداني، أن "المشاريع ستشمل أنشاء قرية سياحية في الجبايش بمساحة تقدر بنحو عشرة دونم، ونصب شهداء الاهوار في مقدمة الاهوار الوسطى"، مشيراً الى ان "المشاريع ستشمل أيضاً صيانة المعالم الشاخصة في أور والوركاء ومشروع مسارات للتحكم بالزوار ومشاريع أخرى لخدمة الزائرين، بالاضافة الى تأهيل متحف الناصرية الحضاري".
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