الاتحاد العام للصحفيين العرب يرفض قرار حل اتحاد الصحفيين السودانيين

اعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الاحد، تضامنه مع اتحاد الصحفيين السودانيين، مؤكدا رفضه بكل قوة قرار الحكومة السودانية بحله.
وأضاف أنه "بالرغم من ذلك أصدرت الحكومة السودانية أمس 14 الجاري قراراً بحل النقابات والاتحادات المهنية فى السودان ومن بينها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الذي يؤدي دوره الوطني بكل أمانة وإخلاص فى خدمة وطنه وشعب السودان الشقيق".
واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب هذا القرار "إنتهاكاً صارخاً لحرية تنظيم العمل النقابي"، مؤكدا على "حق الصحفيين فى إختيار وتكوين اتحاداتهم وكياناتهم النقابية والمهنية التي تمثلهم بعيداً عن أي تدخل من جانب الحكومة السودانية، ويرفض بكل قوة هذا القرار الذى يعتبر منافياً لكل القوانيين والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
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