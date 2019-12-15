الاتحاد العام للصحفيين العرب يرفض قرار حل اتحاد الصحفيين السودانيين

وقال رئيس الاتحاد مؤيد اللامي وأمينه العام خالد ميري في بيان مشترك، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "سبق للاتحاد العام للصحفيين العرب أن أصدر بياناً فى 7/12/2019 حذّر فيه من محاولات الحكومة السودانية ونيتها فى حل اتحاد الصحفيين السودانيين الذى يتولي رئيسه الصادق الرزيقي رئاسة الفيدرالية الإفريقية للصحفيين وكذلك اتحاد صحفيي شرق أفريقيا إضافة إلى منصب نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب".وأضاف أنه "بالرغم من ذلك أصدرت الحكومة السودانية أمس 14 الجاري قراراً بحل النقابات والاتحادات المهنية فى السودان ومن بينها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الذي يؤدي دوره الوطني بكل أمانة وإخلاص فى خدمة وطنه وشعب السودان الشقيق".

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب هذا القرار "إنتهاكاً صارخاً لحرية تنظيم العمل النقابي"، مؤكدا على "حق الصحفيين فى إختيار وتكوين اتحاداتهم وكياناتهم النقابية والمهنية التي تمثلهم بعيداً عن أي تدخل من جانب الحكومة السودانية، ويرفض بكل قوة هذا القرار الذى يعتبر منافياً لكل القوانيين والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

