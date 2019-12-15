عراقي يحصل على شهادة الاشراف المحلي من قبل الاتحاد الاسيوي

عمار دخل دورة الاشراف المحلي الاسيوي وكان مرشح من العراق LOG، حيث حصل على الشهادة وكان من اوائل الدورة التي اقيمت في مقر الاتحاد الاسيوي بماليزيا.

يذكر ان عمار، خريج كلية التربية الرياضة ويجيد التحدث باللغة الانكليزية.



وفي سياق متصل، ايضا المنسق ارشد الساعدي، الحصول على شهادة المنسق الاعلامي الاسيوي المحلي.