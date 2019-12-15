أيمن حسين: نتسلح بالثقة لتحقيق الفوز على مولودية الجزائر

وقال حسين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "معسكر تونس كان ناجحاً، وتوقف الدوري هو من جعلنا نعسكر وخوض المباريات الودية قبل التواجد في الجزائر".

وأضاف: "قادرون على تجاوز المولودية على أرضه، لدينا الثقة بتحقيق ذلك، طموحنا هو العودة ببطاقة التأهل للدور المقبل".



وسيتواجه ناديا القوة الجوية ومولودية الجزائر غداً الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.