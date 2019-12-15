2019-12-15 | 13:51
326 مشاهدة
أكد مهاجم فريق القوة الجوية أيمن حسين، أن فريقه يتسلح بالثقة لتحقيق الفوز على مولودية الجزائر في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال.
وقال حسين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "معسكر تونس كان ناجحاً، وتوقف الدوري هو من جعلنا نعسكر وخوض المباريات الودية قبل التواجد في الجزائر".
وأضاف: "قادرون على تجاوز المولودية على أرضه، لدينا الثقة بتحقيق ذلك، طموحنا هو العودة ببطاقة التأهل للدور المقبل".
وسيتواجه ناديا القوة الجوية ومولودية الجزائر غداً الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
وأضاف: "قادرون على تجاوز المولودية على أرضه، لدينا الثقة بتحقيق ذلك، طموحنا هو العودة ببطاقة التأهل للدور المقبل".
وسيتواجه ناديا القوة الجوية ومولودية الجزائر غداً الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن حسين: نتسلح بالثقة لتحقيق الفوز على مولودية الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.