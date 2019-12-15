وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن وفداً إسرائيلياً سافر إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر دولي.
ونقلت "الميادين" عن وسائل الإعلام الإسرائيلية قولها، إن "وفداً إسرائيلياً من كبار الموظفين في وزارة القضاء سافر إلى أبو ظبي".
وأضافت الوسائل، أن "سبب الزيارة جاء للمشاركة في مؤتمر دولي".
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