مدرب الجوية قبيل مواجهة مولودية الجزائر: نواجه ظروفاً صعبة

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعداء بالتواجد في الجزائر وشكراً لحسن الضيافة والاستقبال"، مضيفاً: "نواجه ظروفاً صعبة بسبب إيقاف الدوري العراقي، ومباراة الغد مهمة ولا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لنا".وتابع، أن "ثقتنا عالية بالفريق من الجانب الفني والنفسي، نتمنى أن نظهر بأداء جيد"، موضحاً أنه "بسبب إيقاف الدوري دخلنا في معسكر بتونس ولعبنا مباريات ودية وكانت الاستفادة كبيرة".

وسيتواجه ناديا القوة الجوية ومولودية الجزائر غداً الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

