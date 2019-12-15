مسلحون يقتلون مدنياً شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن مسلحين قتلوا مدنياً شمالي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة صوب مدني يعمل (وكيلاً لعمارة سكنية) ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد". وأضاف أن "استهداف المدني اسفر عن مقتله في الحال".



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