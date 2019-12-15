فلامنجو يوضح حقيقة استفزاز مهاجم الهلال السعودي للاعبيه

نفى نادي فلامنجو البرازيلي، استفزاز الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، للاعبيه بعد تسجيل اللاعب هدف فوز فريقه على الترجي التونسي.

ونجح جوميز في تسجيل هدف فوز الهلال على الترجي 1-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل "الزعيم" لنصف نهائي المسابقة.، ويواجه فلامنجو مساء الثلاثاء المقبل.

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وذكرت بعض التقارير، أن جوميز أراد من طريقة احتفاله أمام المدرجات التي جلس بها لاعبو فلامنجو لمتابعة مواجهة الهلال والترجي، استفزاز لاعبي الفريق البرازيلي ، الأمر الذي نفاه الأخير من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب حساب فلامنجو على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لم يكن جوميز يثير استفزاز لاعبي فلامنجو، هو وجورجي جيسوس (مدرب الفريق) أصدقاء".

بدوره، نفى جوميز قيامه بأي حركات استفزازية للاعبي فلامنجو، قائلا في تصريحات لموقع "إسبورتي انتراتيفو" البرازيلي: "أمتلك كل الاحترام لفلامنجو، وتجمعني صداقة بجورجي جيسوس، وقلت له دعنا نواجه بعضنا البعض ونجعلها مباراة رائعة بين الهلال وفلامنجو".

يذكر أن المدرب جيسوس تولى تدريب الهلال، لمدة تجاوزت 6 أشهر من يونيو/حزيران 2018 حتى يناير/كانون الثاني من العام الحالي.