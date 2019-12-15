مصر: السيسي يطالب بموقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد أن الشباب العربي أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الارهابية، مطالباً بموقف حازم مع الدول الداعمة للارهاب. وقال السيسي، خلال مداخلة له اليوم فى جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ وبثها التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني: "لو تركنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا بمفردها أمام الإرهاب سيحدث نزوح جماعي وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية وانشاء ما يسمي بدولة الإرهاب". وأضاف: "لابد أن يكون لنا موقف حازم مع الدول الداعمة للإرهاب، ولابد أن نتكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب كظاهرة تنمو ولاتقل، لقد حذرت من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهمها الإرهابية في سوريا". وأكد أن الإرهاب صناعة شيطانية ويكون غطاء للعديد من الإهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، مشدداً على ضرورة أن يعلم الشباب أن الإرهاب أداة استخدمت لتحقيق اهداف سياسية، وأن مصر عانت من استخدام الإرهاب من خمسينات القرن الماضى. وشدد السيسي على ضرورة تطوير منظومة إصلاح الأمم المتحدة لمواكبة تطورات الأحداث الجارية. وانطلقت فعاليات منتدى الشباب في شرم الشيخ أمس السبت .

