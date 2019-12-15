الأردن: مساع لإلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أنه يجري الإعداد في مجلس النواب لمشروع قانون يلغي اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي. وقال الطراونة في جلسة للمجلس، ظهر اليوم الأحد، إن اللجنة القانونية النيابية تعد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي. وأشار الطراونة إلى أن عدد الموقعين على مشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز 60 نائباً. وفي تصريحات للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، أمس السبت، إن "الغاز سيبدأ بالوصول بعد نحو أسبوعين". وطالبت الحملة البرلمان بالضغط على الحكومة عبرطرح الثقة فيها لإجبارها على الغاء الاتفاقية. ويقول معارضو الاتفاقية إن "واشنطن أجبرت الحكومة الأردنية على تقيعها، كما يرون أنها ظالمة بحق المملكة اذ يمنع تخفيض الاستيراد بنسبة لا تتجاوز 20% في حال اكتشاف موارد للغاز في الأردن". ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ في 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية. وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية. ويملك الأردن بدائل عن "إسرائيل" لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

