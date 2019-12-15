لندن تؤكد: المفاوضات مع بروكسل حول البريكست ستنتهي آواخر 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

أكد الوزير المكلف من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مايكل جوف، بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات بين لندن وبروكسل بخصوص "بريكست" ستنتهي آواخر 2020 بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية لهذه العملية. وسيسمح الفوز الساحق الذي حققه الحزب المحافظ في الانتخابات العامة الأخيرة، حيث حصد 365 مقعداً برلمانياً، لحكومة جونسون بتنفيذ بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يعتزم طلب تأجيل الفترة الانتقالية المقرر أن تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2020، والتي اقترح التكتل الأوروبي إمكانية مدها للحصول على مزيد من الوقت للتفاوص بشأن اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل. وأبرز جوف الذي يعد الرجل الثاني بحكومة جونسون أن "العديد من التفاصيل" التي تحتاج للنقاش، "منصوص عليها بالفعل في الإعلان السياسي" المرفق باتفاق بريكست الذي تم التفاوض عليه في سبتمبر (أيلول) الماضي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف في مقابلة مع قناة (سكاي): "هناك العديد من النقاط التي تسير فيها مصالح الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه مع المملكة المتحدة، لذلك فإنني متيقن من أننا لن نتمكن من الانفصال في 31 يناير فحسب، بل أيضاً سننتهي خلال وقت قصير من كافة التفاصيل حول شكل العلاقة الجديدة بين الطرفين". وأكد جوف أن حكومة جونسون لن تتفاوض بشأن استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا كما طالبت حكومة إدنبرة، معتبراً أن هذه المسألة حُسمت بالفعل في استفتاء عام 2014 حين رفض 55% من الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا.

