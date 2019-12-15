إيطاليا: إجلاء 54 ألف شخص لنزع فتيل قنبلة من الحرب العالمية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

قالت السلطات الإيطالية إنها أجلت نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزي بجنوب البلاد اليوم الأحد لحين انتهاء الخبراء من نزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية. وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن هذه أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا إذ اضطر أكثر من 60% من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة نصف قطرها 1617 مترا حول المكان الذي عُثر فيه على القنبلة. وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية التي يُعتقد أنها أُسقطت على المدينة عام 1941 طولها متر وتحتوي على 40 كيلوغراما من الديناميت. وعُثر على القنبلة بمحض الصدفة الشهر الماضي أثناء أعمال ترميم في دار للعرض السينمائي. وأغلقت السلطات مطار المدينة ومحطة القطارات فيها ومستشفيين وسجنا وجرى إخلاؤها في إطار العملية التي تتوقع السلطات استكمالها مع حلول الظهيرة.

