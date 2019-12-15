قطر تتمسك بعلاقتها مع إيران على حساب أشقائها في الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت قطر تمسكها بعلاقتها بإيران على حساب أشقائها في دول الخليج العربي، وذلك بتصريح رئيس البرلمان القطري الذي أكد رفضه قطع العلاقات مع إيران مقابل رفع العقوبات الخليجية عن بلاده.



وأشاد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان الإيراني خلال اجتماعه مع نظيره القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، على هامش الاجتماع العام الثاني عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية في أنطاليا التركية، ”نرى دور قطر في المنطقة إيجابيًا، وللأسف كانت العقوبات ضد قطر شنيعة، لكنكم قاومتم جيدًا ولم تجبركم تلك العقوبات على العزلة“.

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وقال لاريجاني ”سنكون دائمًا على مقربة من القضايا المهمة في مجال الاستشارات، ونحن مهتمون أيضًا بتطوير العلاقات الاقتصادية معكم“، مبيناً أن العديد من رجال الأعمال الإيرانيين مهتمون بالعمل في قطر ونرحب بأي اقتراح لتطوير العلاقات بين البلدين.

وزعم رئيس البرلمان القطري إنهم تجاوزوا مرحلة المقاطعة والعقوبات الخليجية، قائلاً "إنه عقب تقرير البنك الدولي، تحسن مؤشر التقدم والتنمية في قطر خلال فترة المقاطعة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة"، على حد زعمه .

وأشار إلى أن رفع العقوبات عن قطر مرهون بقطع العلاقات مع إيران، وأكد: ”لم نقبل أيًا من الشروط الثلاثة عشر؛ في الواقع، نريد حوارًا دون شروط مسبقة“ على حد قوله