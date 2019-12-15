تركيا تحيل الإتفاق العسكري مع السراج إلى البرلمان للموافقة عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أحالت الحكومة التركية الإتفاق العسكري الموقع مع حكومة فايز السراج في ليبيا، إلى البرلمان للموافقة عليه .



ويشمل الإتفاق بنودًا لإطلاق ”قوة رد فعل سريع“ إذا طلبت طرابلس ذلك.

وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا، أواخر الشهر الماضي، اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا موسعًا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكًا للقانون الدولي.

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وعلى الرغم، من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، ”البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه“.

ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويوم الخميس، حث خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، قواته على التقدم صوب وسط طرابلس، فيما أسماها ”المعركة الحاسمة“، بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل/ نيسان.

ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.