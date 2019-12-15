اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ في حديث له على راديو "فرانس إنتر"، أنه على المسؤولين اللبنانيين أن "يتحركوا" ويضعوا حدا للأزمة التي تشل البلد لأن البلد في وضع حرج".

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كانت هذه تفاصيل خبر لودريان: على السلطات السياسية اللبنانية التحرك لحل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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