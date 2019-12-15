محمد نصرالله: النتائج الاجتماعية للأزمة الاقتصادية باتت في مستوى لا يطاق

ناشد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، خلال استقباله وفودا شعبية في مكتبه في سحمر، "المعنيين في الحياة السياسية من رؤساء وفاعليات حزبية ومرجعيات ذات صلة بالوضع الوطني المأزوم، العمل بكل جدية وإخلاص من أجل تصويب بوصلة الوطن بدءا بإنجاح الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة غدا الاثنين، تمهيدا لتشكيل حكومة في أسرع وقت".

ولفت إلى أن "​تشكيل الحكومة​ يمهد لأمرين أساسيين، مخاطبة المجتمع الدولي الذي لا استغناء عن مساعدته لنا في تجاوز الأزمة الاقتصادية واجتماع باريس مؤشر إيجابي في هذا المضمار، وقيام الحكومة العتيدة بوضع خطة اقتصادية استراتيجية تؤسس للبنان الجديد الذي نحلم به، لبنان الذي يعتمد على ذاته من خلال إطلاق ورشة تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي وتطوير السياحة بما يتناسب مع الواقع الطبيعي للبنان".

ونبه إلى أن "النتائج الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، من فقر وبطالة وغيرها، باتت في مستوى لا يطاق وتنتظر النجاة بسلسلة مواقف أولها تشكيل حكومة ينتظرها اللبنانيون والعالم".